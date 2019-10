Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Vandalen in Grundschule

Geldern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 21.10.2019, in die St.-Adelheid-Grundschule in Geldern auf der Friedrich-Spee-Straße eingebrochen. Nachdem sie sich Zugang zum Dach verschafft hatten, schlugen sie dort ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Anschluss durchsuchten sie das gesamte Gebäude, wodurch es zu erheblichen Beschädigungen und Verwüstungen kam. Unklar ist derzeit, ob und was die Einbrecher erbeutet haben. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell