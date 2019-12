Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Schellerten/Kemme (kaw) Am 06.12.2019, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr - 16:10 Uhr, wurde in Kemme ein ordnungsgemäß geparkter Pkw durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Opel des Geschädigten stand in der Straße "Machtsumer Weg" in Höhe des dortigen Baumaschinenbetriebs. Durch den Verkehrsunfall wurde der geparkte Pkw an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw des Geschädigten entstand ein geschätzer Sachschaden von 600 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

