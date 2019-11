Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim, L572 zwischen Hollenstedt und Northeim, Freitag, 08.11.19, 13.45 Uhr Northeim (schw) - Am Freitag, 13.45 Uhr kam es auf der L572 zwischen Hollenstedt und Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500,- EUR entstand. Beteiligte Personen kamen nicht zu Schaden. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Halle befuhr mit seinem Pkw VW Tiguan die L572 von Hollenstedt in Rtg. Northeim. Auf Höhe des Weißen Budenweges wollte der 33-jährige in diesen Einbiegen und verringerte aus diesem Grund seine Geschwindigkeit. Dieses bemerkte ein hinter dem Haller fahrender 28-jähriger Freisinger mit seinem Pkw Mercedes zu spät und fuhr auf den Pkw des 33-jährigen auf.

