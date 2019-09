Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 13-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13. September, gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Neue Bahnhofstraße/Friedrichstraße. Der 13-Jährige befuhr den südlichen Radweg der Neuen Bahnhofstraße in westlicher Richtung. Ein 53-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Friedrichstraße in nördliche Richtung und bog von dort nach rechts auf die Neue Bahnhofstraße ab. Dabei kommt es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Der 13-Jährige sucht selbstständig mit seinem Vater einen Arzt auf. Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

