Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Räuber gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 13. September 2019 wurde eine 37-Jährige vor ihrer Haustür am Schwarzen Weg beraubt und dabei leicht verletzt. Gegen 9.15 Uhr schloss die Hammerin die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf, als sich der Unbekannte von hinten näherte und ihre Einkaufstasche aus der Hand entreißen wollte. Die 37-Jährige hielt ihre Tasche jedoch so fest, dass der Griff abriss und die Tasche zu Boden fiel. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Geldbörse und flüchtete in Richtung Kleine Alleestraße. Er ist zirka 28 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare. Er trug eine schwarze Weste, ein Hemd und eine Jeanshose. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

