Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 51-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13. September, gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße/Vor dem Tore. Der 51-Jährige war zuvor die Rosa-Luxemburg-Straße in östliche Fahrtrichtung gefahren. Eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr die Straße "Vor dem Tore" und bog dann von dort nach rechts in die Rosa-Luxemburg-Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer hinfiel. Er will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden von zirka 1500 Euro. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell