POL-HS: Bei Diebstahlsversuch Anhänger zurückgelassen

Wegberg-Wildenrath (ots)

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch, 20. November und 8 Uhr am Donnerstag, 21. November, versuchten bislang unbekannt Personen einen Minibagger vom Gelände eines Golfplatzes an der Straße Am Golfplatz zu entwenden. Dies gelang nicht. Stattdessen ließen die Täter einen Anhänger zurück, der sichergestellt werden konnte. Einen Überprüfung ergab, dass er entwendet wurde. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

