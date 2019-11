Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Einbruch in Verbrauchermarkt

Berge (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in den Verbrauchermarkt an der Hauptstraße ein. Die Täter verschafften sich vermutlich gegen 03.40 Uhr gewaltsam Zutritt in den Supermarkt und sahen sich insbesondere im Büro nach Wertgegenständen um. Ob und was sie dabei erbeuteten, steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in Bersenbrück sucht nach Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatobjekt bemerkt haben. Telefon: 05439-9690.

