Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte erbeuten E-Bike

Osnabrück (ots)

In der Straße Am Wulfekamp erbeuteten Unbekannte am Samstag ein Herren-E-Bike der Marke Raleigh, Modell Kent 9. Die Diebe machten sich zwischen 04 und 14 Uhr am Schloss des schwarzen Rades zu schaffen und nahmen es anschließend mit. Das E-Bike ist mit einem 58 cm-Rahmen und einer Kettenschaltung ausgestattet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

