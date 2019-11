Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Werkzeuge gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr Zutritt zum Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses am Kamp. Dort machten sich der oder die Täter an der Tür eines Geräteraumes zu schaffen und stahlen aus dem Raum mehrere Werkzeuge und die dazugehörigen Koffer. Zeugen, die im Bereich Kamp/Adolf-Reichwein-Platz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

