Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Schwarzer Fiat 500 gestohlen

Wallenhorst (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in der Wilhelm-Rötngen-Straße einen schwarzen Fiat 500 gestohlen. Das erst knapp zwei Monate alte Auto mit dem Kennzeichen OS-MW 3017 stand in einer Hofeinfahrt und kam in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 07.30 Uhr weg. Hinweise zum Dieb und zum Verbleib des Kleinwagens nimmt die Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461-915300 entgegen.

