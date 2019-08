Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++KORREKTURMELDUNG+++ Motorradfahrer stützt nach Ausweichmanöver

Sundern (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Iserlohn war am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr auf der L 687 in Richtung Langscheid unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein 18-Jähriger Mann aus Sundern mit seinem Auto entgegen. Da der Sunderaner mit seinem Wagen im Kurvenbereich kurz in den Gegenverkehr geriet, musste der Iserlohner ausweichen und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell