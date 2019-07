Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stürzt

Brilon (ots)

Zwischen Bontkirchen und Hoppecke ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ein Motorradfahrer gestürzt. In einer Linkskurve verlor der 49-jährige Mann aus Lamstedt die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Durch den Sturz zog er sich schwerer Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

