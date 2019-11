Polizei Münster

POL-MS: Auf Weihnachtsmärkten tummeln sich viele Menschen - Polizei zeigt täglich Präsenz und warnt vor Taschendieben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Münster (ots)

Zu den am Montag (25.11.) startenden Weihnachtsmärkten in der Innenstadt warnt die Polizei vor Taschendieben. Die Täter nutzten das Gedränge und entwenden schnell und unbemerkt Geldbörse, Smartphones und andere Wertsachen. 2018 wurden in den Wochen vor Weihnachten knapp 60 Anzeigen wegen Taschendiebstahls in der Innenstadt von Münster erstattet.

Um die Freude in der Vorweihnachtszeit durch einen Diebstahl nicht zu trüben, rät die Polizei Besuchern nur die Summe an Bargeld mitzunehmen, die auch benötigt wird. Das Geld, Bankkarten und andere Wertsachen sollten möglichst nah am Körper getragen werden. Der sicherste Aufbewahrungsort sind Jackeninnentaschen. Handtaschen immer verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper tragen, in Rucksäcke gehören keine Wertsachen.

Auf den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt werden Polizistinnen und Polizisten uniformiert und zivil präsent sein. Sie stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung und versuchen frühzeitig potentielle Diebe zu überführen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell