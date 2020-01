Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieb greift in Supermarktkasse und entwendet Geld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 03.01.2020, kurz vor 20:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Wallstraße in Hildesheim zu einem Gelddiebstahl aus einer Registrierkasse.

Den Ermittlungen zufolge bezahlte ein unbekannter Täter ein Getränk an einer der Supermarktkassen. Nachdem der Angestellte die Kasse geöffnet hatte, griff der Unbekannte hinein, zog ein Bündel Geldscheine heraus, verließ das Geschäft und flüchtete anschließend in Richtung Osterstraße.

Nach vorliegenden Erkenntnissen soll der Dieb einen unteren, vierstelligen Geldbetrag erbeutet haben.

Eine anschließende Suche nach dem Mann mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Der Polizei liegt folgende Beschreibung vor:

-Ca. 25 Jahre alt

-Kräftige Statur

-Rötlicher Kinnbart

-Dunkle Hose

-Dunkle Jacke mit Kapuze

Bei der Tatausführung soll die Kapuze tief ins Gesicht gezogen worden sein.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

