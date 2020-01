Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 2 Pkw großflächig zerkratzt

Hildesheim (ots)

Hildesheim(th) - Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Osterstraße zwei Pkws großflächig zerkratzt. Die Fahrzeugnutzer stellten ihre Fahrzeuge (Porsche Panemera, schwarz und Opel Astra, silbern) in der Nacht zu Sonntag in Höhe Hausnummer 30 - 34 ab. Gegen 03:00 Uhr fuhr der Halter des Opel mit seinem Fahrzeug weg und stellte ihn in seiner Garage ab. Später stellte er dann großflächige Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest, die nur während des Parkens in der Osterstraße entstanden sein können. Der Porsche wurde sogar rundherum zerkratzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter 05121-9390 in Verbindung zu setzen.

