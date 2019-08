Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 17.08.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven -Brand

Am Freitag (16. August) gegen 23.40 Uhr kam es in einer Wohnung im Obergeschoß eines Doppelhauses in der Kaphofstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Zwei im Haus aufhältige Bewohner konnten das Haus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Hierzu stieg eine Person auf das Dach des Hauses und wurde durch die Feuerwehr gerettet. Beide Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, waren jedoch unverletzt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Wohnung im Obergeschoss wurde durch den Brand und die darunter liegenden Wohnungen durch das Löschwasser beschädigt und unbewohnbar. Die Hausbewohner konnten anderweitig unterkommen. Ein Übergreifen des Feuers auf das leerstehende Nachbargebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Dieses wurde lediglich durch den entstandenen Ruß beschädigt. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Kaphofstraße gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Geilenkirchen - Einbruch

Im Tatzeitraum 16.08.2019, 12.30 Uhr - 16.08.2019, 16.50 Uhr gelangten unbekannte Täter auf nicht geklärte Weise in den Gartenbereich eines Wohnhauses in der Hölderlinstraße und drangen gewaltsam durch die Terrassentür ins Haus ein. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und einen Fahrzeugbrief.

