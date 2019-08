Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw wurde während der Fahrt von Unbekannten beschädigt

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am 6. August (Dienstag) befuhr gegen 17.30 Uhr ein 50-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem weißen SUV die Bundesstraße 221 von der Friedrich-List-Allee kommend in Richtung Wassenberg. Kurz hinter dem Kreisverkehr zur Heinsberger Straße hörte er zwei "Knallgeräusche", konnte aber zunächst nichts feststellen. Einige Tage später bemerkte er an der A-Säule seines Wagens geringe Deformationen. Diese könnten an der zuvor beschriebenen Örtlichkeit entstanden sein. Ob das Fahrzeug beworfen oder von Projektilen getroffen wurde, lässt sich nicht eindeutig sagen. Daher werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen geben können. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

