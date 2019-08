Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Übach-Palenberg (ots)

Gegen 18.10 Uhr ereignete sich am 14. August (Mittwoch) auf der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Erwachsene schwer und ein Kind leicht verletzt wurden. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Übach-Palenberg war zu dieser Zeit von einem Grundstück auf die Roermonder Straße gefahren. Dabei hatte er nach eigenen Angaben den Pkw eines 45-jährigen Mannes, ebenfalls aus Übach-Palenberg, übersehen, der auf der Roermonder Straße unterwegs war. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während die beiden Pkw-Fahrer unverletzt blieben, wurden im Wagen des 45-Jährigen drei Personen verletzt. Seine 34 und 41 Jahre alten Beifahrerinnen erlitten schwerere und ein 10-jähriges Mädchen leichte Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurden die die beiden Frauen zur stationären und das Kind zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

