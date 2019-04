POL-PDWIL: Pressemitteilung der Polizei Daun vom 10.04.2019

Polizeidirektion Wittlich

Polizeidirektion Wittlich

Pressemitteilung der Polizei Daun vom 10.04.2019

Ereignis: Fahranfänger bei Frontalzusammenstoß verletzt

Ort: Gerolstein, B 410

Zeit: 09.04.2019, 08.30 Uhr

Die Ausfahrt an seinem 18. Geburtstag endete für einen jungen Mann aus der VG Gerolstein in einem Frontalzusammenstoß mit einem LKW. Der Fahranfänger war mit dem PKW von Gerolstein in Richtung Pelm unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er im Streckenverlauf auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender LKW- Fahrer wollte, wie auch der Autofahrer selbst, als man das drohende Unheil erkannte, ausweichen. Es kam jedoch zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahranfänger verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden, der 35 Jahre alte LKW- Fahrer wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B 410 war für fast eine Stunde voll gesperrt.

Ereignis: Gartenhaus bei Brand vollständig zerstört

Ort: Dockweiler, Hauptstraße

Zeit: 09.04.2019, 18.15 Uhr

Trotz des schnellen und beherzten Eingreifens der Feuerwehren aus Dockweiler, Dreis-Brück und Waldkönigen, brannte am Dienstagabend ein Gartenhaus nieder. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt. Die Flammen schossen bereits ca. 10 Meter in die Höhe und einen leichte Explosion konnte vernommen werden. Möglicherweise hatte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät den Brand verursacht. Für umliegende Wohnhäuser bestand augenscheinlich keine Gefahr.

Ereignis: Diebe stehlen Motorrad, Polizei sucht Zeugen

Ort: Hillesheim, Vor Kyllerhöhe

Zeit: 09.04.2019, 07.30 Uhr bis 09.04.2019, 10.20 Uhr

Unbekannte Täter entwendete eine Honda CBR 600 RR aus einem Carport. Der Besitzer hatte sein Anwesen kurze Zeit verlassen und stellte bei der Rückkehr den Verlust des Motorrades fest. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

