Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kennzeichen abgerissen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Dienstag, 13. August, gegen 14.55 Uhr, wurde eine bisher unbekannte Frau dabei beobachtet, wie sie an der Vennstraße die Kennzeichen eines Pkw samt Halterung abriss. Eine Zeugin beschrieb die Täterin als etwa 25 bis 30 Jahr alt und zirka 160 bis 170 Zentimeter groß. Sie hatte dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden und an den Seiten kurzrasiert waren. Außerdem hatte sie laut Beschreibung eine kräftige Statur, trug einen dunklen Pullover und eine helle, verwaschene Jeans. Wer Hinweise zu der unbekannten Frau geben kann, wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat in Hückelhoven zu melden, Telefonnummer 02452 920 0.

