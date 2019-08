Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachbarin entdeckt Einbrecher

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am Montag, 12. August, gegen 1.05 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Hauses an der Straße Mölleberg aufzubrechen. Eine Nachbarin wurde auf die Täter aufmerksam und sprach diese an. Die Unbekannten flüchteten daraufhin in einem schwarzen Pkw mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Wie sich später herausstellte, waren die Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

