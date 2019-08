Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Granterath (ots)

Aus einem silbernen Pkw, dieser parkte auf der Brüsseler Allee, stahlen unbekannte Täter eine braune Aktentasche. Darin befanden sich unter anderem ein Notebook und mehrere Analysegeräte. Die Tat ereignete sich am Donnerstagmorgen (15. August), in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 9.15 Uhr. Zuvor wurde an dem Fahrzeug eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell