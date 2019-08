Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Treppengeländer entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

In der Nacht zum 15. August (Donnerstag) drangen unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Buscher Straße ein. Aus einem Ladenlokal entwendeten sie drei bereits demontierte Treppengeländer aus Stahl. Möglicherweise ereignete sich die Tat gegen 4.15 Uhr, da zu dieser Zeit von einem Zeugen verdächtige Geräusche in dem Ladenlokal wahrgenommen wurden. Wer Zeuge dieses Vorfalls war oder Angaben zu den Tätern machen kann, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

