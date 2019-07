Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 31. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer beschädigt Bahnschrankenanlage

Dienstag, 30.07.2019, gegen 23:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstagabend ein 20-jähriger Autofahrer, der auf der Hauptstraße in Groß Stöckheim in Richtung Salzgitter Thiede unterwegs war, mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen die dortige Schrankenanlage der Bahn. Durch den Anstoß wurde die 15-jährige Beifahrerin aus dem PKW leicht verletzt. Am PKW und an den Bahnschranken entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 45.000,-- Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden, die Bahnanlagen wurden durch Mitarbeiter der Bahn gesichert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell