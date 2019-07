Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.07.2019

Peine (ots)

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 29.07.2019, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Eckernkamp" in Edemissen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in unmittelbarer Nähe zum dortigen Schützenheim "KKS Falkenauge" abgestellten Daimler Benz an der hinteren rechten Stoßstange. Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte aufgrund des dortigen Schützenfestes reger Personenverkehr.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/ 976740, in Verbindung zu setzen.

