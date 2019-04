Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in einen Neubau

Kusel (ots)

Im Zeitraum von Freitag den 19.04.2019, 18:00 Uhr bis Samstag den 20.04.2019, 07.00 Uhr wurde versucht in einen Neubau im Christian-Böhmer-Weg in 66869 Kusel einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter versuchten über das massive Garagentor in das Anwesen zu gelangen, scheiterten jedoch und verursachten lediglich Sachschaden an dem Garagentor in Höhe von ca. 3000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell