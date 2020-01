Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Ein 56-jähriger Gronauer hatte seinen Pkw Audi A3 am Sonntag, den 05.01.2010 gegen 20.30 Uhr, in Elze in der Flutstraße auf einem Parkstreifen in Höhe der Fa. Graaff abgestellt. Als er am Montag, den 06.01.2020 gegen 04.15 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er am hinteren linken Seitenteil einen erheblichen Schaden fest. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Audi beschädigt hat und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

