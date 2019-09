Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Wismar (ots)

Gestern Morgen ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle im Landkreis Nordwestmecklenburg, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Um 07:35 Uhr kollidierten ein Opel und ein Kleintransporter im Bereich der Ampelkreuzung der B 106 in Höhe Bad Kleinen. Die zwei Insassen des Pkw, der aus Richtung Wismar in Richtung Schwerin unterwegs war, zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Kleintransporter, der aus Richtung Bad Kleinen kam, hielt nach dem Zusammenprall zunächst an, entfernte sich dann jedoch in Richtung Bobitz. Der Schaden am Opel wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Eine nicht angepasste Geschwindigkeit war gestern Morgen um 07:45 Uhr offenbar ursächlich für einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 106, zwischen Gadebusch und Reinhardtsdorf. Der Pkw einer 28-jährigen Frau geriet in einer Rechtskurve außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer und ihr 6-jähriger Sohn leicht. Beide wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden betrug 3.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell