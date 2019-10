Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt, Hauptstraße 208, 12./13.10.2019 Sachbeschädigung an Pkw; Zeugenaufruf

Hochstadt (ots)

An einem geparkten Pkw wurde in Hochstadt, vor dem Anwesen Hauptstraße 208, ein geparkter Pkw in der Nacht vom 12./13.10.2019 beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines VW Golf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000EUR

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

