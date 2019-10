Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, 14.10.2019, 17.45 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 14.10.2019, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich in Billigheim, in der Kaiserbachstraße, ein Verkehrsunfall. Beim Befahren einer engen Kurve streifen sich zwei entgegenkommende Pkw. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholbeeinflussung bei einem der Beteiligten festgestellt. Bei dem 49-jährigen ergab ein Atemalkoholtest 0,68 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell