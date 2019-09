Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Werkzeug aus Wagen entwendet

Borken (ots)

Aus einem Firmenwagen haben Unbekannte am Wochenende in Borken-Weseke Werkzeug gestohlen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zum Inneren des Fahrzeugs verschafft, indem sie ein Türschloss aufstachen. Der Wagen hatte an der Hauptstraße gestanden, wo sich der Vorfall am Sonntag zwischen 02.00 Uhr und 14.30 Uhr abgespielt hat. Die Unbekannten erbeuteten eine elektrische Stichsäge, eine Flex, eine Schlagbohrmaschine (alle der Marke Bosch) und weiteres Werkzeug. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kreispolizeibehörde Borken

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken