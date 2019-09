Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Firma eingebrochen

Rhede (ots)

Vergeblich haben sich Unbekannte in der Nacht zum Montag in Rhede an einem Tresor zu schaffen gemacht. Die Täter waren gegen 03.00 Uhr gewaltsam in eine Firma am Buschkamp eingedrungen. In einem der Büros stießen sie auf einen Tresor. Als sie ihn aufflexen wollten, lösten sie einen Alarm aus. Daraufhin verließen die Einbrecher vermutlich fluchtartig das Gebäude. Zurück blieb ein hoher Sachschaden: Die Unbekannten hatten mehrere Türen im Inneren zu verschiedenen Räumen aufgebrochen, als sie nach Beute suchten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

