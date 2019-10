Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Im Justus, 14.10.2019, 13.00 Uhr Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht

Landau (ots)

Am 14.10.2019, gegen 13.00 Uhr verursachte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz in Landau, Im Justus, einen Verkehrsunfall beim rückwärtigen Ausparken. Er beschädigte einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000.--EUR. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem Unfallverursacher drogentypische, körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt, sowie ein Ermittlungsverfahren ist die Folge.

