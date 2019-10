Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen, L 542, 13.10.2019, 14.45 Uhr Betrunkene Lkw-Fahrer

Essingen (ots)

Am Sonntagnachmittag, 13.10.2019, gegen 14.45 Uhr, wurde die Polizei auf zwei betrunkene Personen aufmerksam gemacht, die auf dem Rasen vor dem Golfplatz in Essingen liegen würden. Es konnten zwei litauische Männer schlafend angetroffen werden. Der bereits informierte Rettungsdienst konnte wieder wegfahren, da kein medizinischer Notfall vorlag. Die beiden 42- und 62-jährigen Männer waren stark alkoholisiert und gaben an, ihre Lkw auf dem nahegelegenen Parkplatz bereits am Vortag zur Warenentladung am Montag geparkt zu haben. Bei dem jüngeren der beiden Lkw-Fahrer ergab ein Atemalkoholtest 2,79 Promille. Der 62-jährige konnte keinen Atemalkoholtest durchführen. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurden die Führerscheine und Fahrzeugscheine bis zur Nüchternheit sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell