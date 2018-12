FW-D: Brand eines Geräteschuppen greift auf Fassade über

Düsseldorf (ots) - 08.12.2018 - 7:18 Uhr- Katzbachstraße, LIerenfeld

Platzende Glasscheiben machten Anwohner auf eine brennenden Geräteschuppen aufmerksam. Von dort breitete sich der Brand über die Fassade bis zu einer Dachterrasse im zweiten Obergeschoss aus. 1 Person wurde von der Feuerwehr gerettet.

An der Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses an der Katzbachstraße Ecke Schlesische Straße war aus ungeklärter Ursache ein Geräteschuppen in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich über die Schieferfassade bis zu einer Dachterrasse im zweiten Obergeschoss aus. Aufgrund der Hitzeentwicklung platzten mehrere Scheiben an der Hausfront. Dadurch wurden Hausbewohner und Nachbarn auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf entsandte Kräfte der Feuerwachen Flingern, Friedrichstadt und Lierenfeld und des Umweltschutzzuges der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Führungsdienst und den städtischen Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte verlegten Löschleitungen in das Haus und retteten eine Person. Diese wurde vom städtischen Rettungsdienst untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. In einige Wohnungen drang durch die geplatzten Fensterscheiben Brandrauch ein. Dieser wurde mit Lüftern aus den Wohnungen geblasen. Alle Bewohner konnten das Haus durch den rauchfreien Treppenraum verlassen. Während der Löscharbeiten wurden sie in einem Bus betreut. Im weiteren Verlauf wurde das Feuer auch über eine Drehleiter bekämpft. Nach 2 Stunden hatten die 40 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Bewohner konnten in ihre unversehrten Wohnungen zurückkehren. Den Sachschaden schätzt der Einsatzleiter auf ca. 100.000 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen

