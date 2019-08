Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Jugendtreff in Hillerse brennt

Hillerse (ots)

Am Morgen des 27.08.2019 kam es in der Zeit zwischen 00:30 und 01:00 Uhr zu einem Brand am Jugendtreff in Hillerse. Eine Anwohnerin meldete in der Nacht über den Notruf der Einsatzleitstelle der Feuerwehr, dass es am Jugendtreff in Hillerse brennen soll. Dies konnte so durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bestätigt werden. Bei dem Brand entstand ein erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe können nicht benannt werden. Die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen und dauern an. Acht Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 85 Personen befanden sich in den Morgenstunden des 27.08.2019 am Brandort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell