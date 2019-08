Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Baum auf einer öffentlichen Pflanzinsel angesägt

Groß Schwülper (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben Mitte August auf einer öffentlichen Pflanzinsel einen Baum der Gemeinde Schwülper beschädigt. Der Baum steht in der Straße Meerwiesen in Groß Schwülper und wurde rundherum angesägt. Die Hintergründe dieser Tat sind nicht bekannt. Wenn sie Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, wenden sie sich bitte an die Polizei in Meine unter der 05304-9123-0.

