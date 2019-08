Polizei Wuppertal

POL-W: Versuchter Raub in Wuppertal-Täter flüchten

Wuppertal (ots)

Am Freitag (16.08.2019) versuchten gegen 16:00 Uhr zwei männliche Täter vor dem Eingang zu den City-Arcaden in Wuppertal-Elberfeld einem 13-Jährigen seine Bauchtasche zu entreißen. Als der junge Wuppertaler seine Tasche jedoch nicht losließ, wurde er von einem der beiden Angreifer geschlagen und getreten. Als Zeugen auf diesen Übergriff aufmerksam wurden, flüchteten die beiden jungen Männer ohne Beute in Richtung Neumarktstraße. Einer der Täter soll schwarze Oberbekleidung und ein schwarzes Basecap und der Andere weiße Oberbekleidung getragen haben. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell