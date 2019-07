Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Daaden (ots)

Ein 41-Jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Daaden am Montagmorgen leicht verletzt. Der 41-Jährige hatte die Saynische Straße in Richtung Betzdorf befahren. Als eine vorausfahrende Pkw-Fahrerin wegen einer querenden Katze leicht abbremste, fuhr der Fahrradfahrer auf den Pkw auf und kam zu Fall. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell