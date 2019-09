Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - Vereidigung von 406 Dienstanfängern der Landespolizei in Neumünster

Eutin (ots)

50 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger wurden bereits am 1. Februar 2019 in den Dienst der Landespolizei eingestellt. Weitere 356 traten ihren Dienst zum 1. August bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Eutin und der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz an. Im Rahmen eines Festaktes werden die 158 Frauen und 248 Männer am Sonntag, dem 22. September, in Anwesenheit ihrer Angehörigen nunmehr feierlich vereidigt. Zum ersten Mal findet dieser wichtige Akt in den Holstenhallen in Neumünster und somit außerhalb Eutins statt. Der Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration, Hans-Joachim Grote, wird die Vereidigung persönlich vornehmen. Der festliche Tag wird um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst in den Holstenhallen eröffnet. Um 11.30 Uhr beginnt der Festakt zur Vereidigung. Neben Minister Grote werden die Leiterin der PD AFB, Leitende Polizeidirektorin Maren Freyher, und Landespolizeidirektor Michael Wilksen Grußworte halten. Zwei der zu Vereidigenden sprechen einen Prolog. Den musikalischen Rahmen bildet das Bundespolizeiorchester aus Hannover. Sollten wir Ihr Interesse als Medienvertreter an einer Berichterstattung geweckt haben, so bitten um Voranmeldung unter u. a Mailadresse bzw. Telefonnummer bis Freitag, 20.9.19, 12.00 Uhr. Finden Sie sich gerne am Veranstaltungsort Holstenhallen Neumünster, Justus-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster, ein. Einlass ist bereits ab 09.00 Uhr. Vor Ort bieten wir Ihnen eine Pressebetreuung an. Auf unsere Einlasskontrollen wird hingewiesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die

Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

Pressearbeit

Lars Reimer

Telefon: +49 4521 81218

E-Mail: sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell