Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 7-Jähriger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 17.12.2019, gegen 16.25 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit dem Auto auf der Frankenthaler Straße in Richtung Oggersheim. Nach Angaben des 33-Jährigen lief auf der Höhe der Straßenbahn Haltestelle Rohrlachstraße plötzlich ein 7-Jähriger auf die Fahrbahn, so dass der 33-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und den 7-Jährigen anfuhr. Der Junge wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in Richtung Oggersheim kurzfristig eingeschränkt. Zeugen, die weitere Aussagen zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

