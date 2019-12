Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennende Müllcontainer

Ludwigshafen (ots)

Am 17.12.2019, gegen 03.55 Uhr, meldeten Zeugen brennende Müllcontainer in der Breitscheidstraße. Als die Polizeibeamten eintrafen, fanden sie drei Container ganz niedergebrannt vor und vier Container, die durch die Hitze beschädigt waren. Die Brände wurden von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Zudem warfen die unbekannten Täter in der Jahnstraße mehrere kleine blaue Mülltonnen um, die auf den Gehwegen standen. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

