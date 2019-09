Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Entwendetes Fahrzeug aufgefunden

Übach-Palenberg-Rimburg (ots)

Am 23. September (Montag), gegen 2.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Kleintransporter Daimler Sprinter, der an der Eburonenstraße parkte. Da das Fahrzeug mit einem Ortungssystem ausgestattet war, konnte ermittelt werden, dass es sich in Eygelshoven/NL befand. Durch die niederländische Polizei konnte es sichergestellt werden. Nach der Sicherung der Spuren wird es wieder an den Eigentümer übergeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell