Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 17.12.2019, gegen 15:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leininger Straße eine 80-jährige Fußgängerin angefahren. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Vermutlich fuhr ein Autofahrer bzw. eine Autofahrerin rückwärts aus einem Parkplatz heraus und erfasste die hinter dem Auto laufende Fußgängerin. Dabei stürzte die 80-Jährige und verletzte sich. Sie kam ins Krankenhaus. Es gab zwar eine Zeugin, die jedoch nicht den Unfallhergang gesehen hatte, sondern erst auf die 80-Jährige aufmerksam geworden war, als diese bereits auf dem Boden lag. Der Autofahrer / die Autofahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die 80-Jährige zu kümmern. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas zum Unfallhergang und/oder den Fahrer/die Fahrerin des Unfallautos aussagen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell