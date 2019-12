Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drogenlabor entdeckt und Betäubungsmittel sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Sonntag (15.12.2019), gegen 7.23 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruchalarm in einem Gebäude in der Wöllnerstraße in Ludwigshafen informiert. Bei der Überprüfung des Gebäudes wurden u.a. circa 1,2 kg synthetisch hergestellte Betäubungsmittel gefunden. Darüber hinaus wurde eine große Menge an Chemikalien sichergestellt, die möglicherweise der Herstellung von synthetischen Betäubungsmitteln dienen können. Im Gebäude wurden 9 Personen im Alter von 20 - 29 Jahren aus der Metropolregion Rhein-Neckar angetroffen. Alle Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen. Die Wohnungen der Tatverdächtigen wurden im Anschluss durchsucht. In einigen der Durchsuchungsobjekte wurden ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden, jedoch im Wesentlichen in geringen Mengen.

Ein 23-jähriger Ludwigshafener wurde am Montag (16.12.2019) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 23-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.

