Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebe gestellt

Kusel (ots)

In der Industriestraße wurden am 25.11.2019 gegen 13:30 Uhr zwei Ladendiebe durch Marktmitarbeiter in der Filiale gestellt. Der männliche 30-jährige Ladendieb versuchte sich durch Einsatz körperlicher Gewalt zu entziehen, was ihm jedoch misslang. Die weitere 26-jährige Mittäterin stellte sich unmittelbar ohne Gegenwehr. Bei dem im Nachgang festgestellten Diebesgut handelte es sich um Lebensmittel im Warenwert von ca. 60 Euro. Gegen beide Ladendiebe wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, weiterhin wurden die Täter erkennungsdienstlich behandelt.

Rückfragen bitte an:



Kusel 06381/919-0 oder

per Email an pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell