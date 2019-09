Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Sprengung eines Geldautomaten in Bad Segeberg

Kiel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 11. September 2019, haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Bad Segeberg durch Einleiten eines explosiven Gasgemisches gesprengt. Dabei gelang es ihnen, die Geldkassette zu öffnen und einen Geldbetrag in unbekannter Höhe zu entwenden. Da der Geldautomat mit einer Farbbombe - einem sogenannten Security Pack - präpariert war, ist die Beute jedoch nutzlos: Die Geldscheine sind farbig markiert und damit unbrauchbar. An dem Geschäftsgebäude entstand ein erheblicher Sachschaden.

Gegen 2.15 Uhr hatten Anwohner einen lauten Knall gehört und die Polizei informiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung, bei der auch ein Hubschrauber der Bundespolizei aus Bad Bramstedt eingesetzt wurde, konnten die Täter bislang nicht ermittelt werden. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen eingeleitet.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen übernommen.

