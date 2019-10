Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drohanrufer löst massiven Polizeieinsatz in Porta Westfalica und Augsburg aus

Porta Westfalica, Augsburg (ots)

Zu einem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ist es am frühen Freitagmorgen im Ortskern von Porta Westfalica-Hausberge (Kreis Minden-Lübbecke) gekommen. Dabei wurde ein 37-jähriger Mann in dessen Wohnung an der Schalksburgstraße vorläufig festgenommen. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht. An dem Einsatz waren neben heimischen Polizeikräften auch Beamte einer Verhandlungsgruppe aus Bielefeld beteiligt.

Der 37-Jährige steht im Verdacht, am Donnerstag im Laufe des Abends bei zwei bayrischen Polizeidienststelle in Augsburg und im Landkreis Aichach-Friedberg per Telefon angekündigt zu haben, auf deren Dienststelle zu kommen und sich dort erschießen lassen zu wollen. Zudem behauptete der zunächst anonyme Anrufer, dass er im Besitz einer selbst gebauten Maschinenpistole sei. Diese gegen 17.30 Uhr bei der Polizeiinspektion (PI) Friedberg und anschließend gegen 23.45 Uhr bei der PI Augsburg Mitte eingegangenen Telefonate mit nahezu identischem Inhalt lösten dort einen massiven Polizeieinsatz aus. Auch hier war ein SEK im Einsatz.

Bei der Suche nach dem unbekannten Anrufer ergaben sich im Laufe der Nacht eindeutige Hinweise auf die Anschrift in Porta Westfalica. Daraufhin informierten die bayrischen Beamten die heimische Kreispolizeibehörde. Gegen 7.30 Uhr griff das SEK aus Bielefeld schließlich zu und drang in die Wohnung des 37-Jährigen ein.

Derzeit befindet sich der Verdächtige im Polizeigewahrsam in Minden. Kriminalbeamte untersuchen gegenwärtig dessen Wohnräume und sichern Spuren. Über die Ergebnisse der weiteren Ermittlungen und die möglichen Hintergründe wird die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt berichten.

