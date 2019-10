Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gasthausbesitzer mit Schlagstock bedroht - Trio raubt Handy des Mannes

Minden (ots)

Der Betreiber des Gasthauses "Alter Kamin" an der Grille ist am Mittwochabend vor seinem Lokal von drei unbekannten Männer attackiert worden. Während einer von ihnen den 58-jährigen Geschäftsmann festhielt, entwendete ein zweiter dessen Handy aus der Hosentasche. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung des Grilleparks. Zuvor hatte einer der Männer einen Schlagstock hervorgeholt und den 58-Jährigen damit bedroht.

Das Opfer beabsichtigte nach eigenem Bekunden, um 19.10 Uhr die Straße vor seinem Gasthaus zu überqueren. Dabei bemerkte er das Trio, dass sich zu diesem Zeitpunkt auf den Bänken seines vor dem Lokal befindlichen Pavillons aufhielt. Als er die Männer ansprach und sie bat, sein Grundstück zu verlassen, öffnete einer der Unbekannten seine Jacke, zog den Schlagstock hervor und ging auf den 58-Jährigen zu mit den Worten "Hau ab Alter, oder ich schlage dir den Schädel ein".

Das unverletzte Opfer gab gegenüber den alarmierten Polizisten zur Beschreibung der Männer an, dass diese zwischen 20 und 25 Jahre alt sein dürften und mit dunklen Kapuzenpullis sowie dunklen Hosen bekleidet waren. Eine Fahndung der Beamten nach den Flüchtigen brachte am Abend keinen Erfolg. Daher werden Zeugen gesucht, denen das Trio vor oder nach dem Vorfall aufgefallen ist. Hinweise werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell